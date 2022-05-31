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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

31.05.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Marmaraereğlisi ilçesinde 2 otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan N.T, C.C, F.Ç. ve C.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, jandarma ekipleri Marmaraereğlisi ilçesinde 2 otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatmış, Yeniçiftlik ve Sultanköy mahallelerindeki söz konusu otellere düzenlenen operasyonda N.T, C.C, F.Ç. ve C.Y. gözaltına alınmıştı. Otellere kayıt yaptırılmadan müşteri aldıkları belirlenmesi üzerine işletmecilere 27 bin lira ceza kesilmişti.

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Tekirdağ fuhuş

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İkindi
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