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  4. Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

AA AA
30.04.2024 10:17
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Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 kadının zührevi hastalık taşıdığı belirlendi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 3 işletmeye operasyon düzenledi.

İşletmelerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 7 cep telefonu, hard disk ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 34 yabancı uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kadınlardan 2'sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ fuhuş operasyon

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