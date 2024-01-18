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Tekirdağ'da geçen yıl çevreyi kirleten 214 tesise 66 milyon 264 bin lira ceza uygulandı

AA AA
18.01.2024 10:06 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da 2023 yılında çevreyi kirleten 214 tesise 66 milyon 264 bin lira idari para cezası uygulandı, 44 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı mesai içi ve mesai dışı saatlerde 1564 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi.

Ekiplerce 62'si hava kirliliği, 69'u su kirliliği ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde 214 tesise 66 milyon 264 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucunda 44 tesisin faaliyetleri de durduruldu.

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Ceza Tekirdağ çevre tesis

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