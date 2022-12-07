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Tekirdağ’da halı yıkama tesisinde yangın çıktı

07.12.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki halı yıkama tesisinde çıkan yangına müdahale çalışması başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, kapıdan giremedikleri tesise çatıdan girerek yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Yangın, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir halı yıkama tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisten gelen patlama sesleri üzerine dumanlar bir anda yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tesisin kapısından giremeyince, çatıdaki sacları keserek yangına müdahale çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, yoğun dumana rağmen yangına müdahale etmeye çalışarak, alevlerin diğer yapılara sıçramaması için de çaba sarf ediyor.

Polis ekipleri de yangının meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri aldı.

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