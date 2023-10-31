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Tekirdağ'da hamile kadının öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

31.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ederek, evinin önünde oturan hamile kadının ölümüne neden olan cinayet zanlısı, arkadaşının evinde yakalandı.

Tekirdağ'da hamile kadının öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Bağlık Mahallesi'nde, Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ş.D'nin pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmesi sonucu evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki S.G. yaralanmıştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Ş.D'yi, Saray ilçesinde, arkadaşı M.C'nin evinde yakaladı.

Gözaltına alınan Ş.D. ve M.C, Çerkezköy ilçesi Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

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Tekirdağ kavga hamile kadın ölü

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