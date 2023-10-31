Tekirdağ'da hamile kadının öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Bağlık Mahallesi'nde, Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ş.D'nin pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmesi sonucu evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki S.G. yaralanmıştı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Ş.D'yi, Saray ilçesinde, arkadaşı M.C'nin evinde yakaladı.
Gözaltına alınan Ş.D. ve M.C, Çerkezköy ilçesi Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.