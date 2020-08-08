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Tekirdağ'da helikopter destekli kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.08.2020 14:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da helikopter destekli kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde 18 şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi.

36 ekip ve 200 personelin katıldığı, helikopter destekli operasyonda 8 av tüfeği, 99 fişek, 3 ruhsatsız tabanca ve 552 mermi, 12 silah kabzası, tarihi eser niteliğinde 7 sikke ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerce 7 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişiye ruhsatsız silah bulundurmaktan işlem yapıldı.

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