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Tekirdağ’da hırsızlık olayına karışan 4 kişi tutuklandı

04.01.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayında, iki ikametten çanta içerisinde 2 bin 500 TL, tuşlu telefon, tapu belgesi, televizyon çalınması; başka bir hırsızlık olayında da araçtan yaklaşık 10 bin TL değerinde malzeme çalınması ve bir iş yerinin camını kırarak bebek eşyaları çalınması sonucu meydana gelen hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, meydana gelen olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu çalıntı malzemeleri satın aldıkları tespit edilen E.V. (39) ve U.A. (42) isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemler yapıldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K. (31), Ö.G. (35), E.K. (29) ve Y.G.’nin de (25) yakalanmasıyla çalınan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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