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Tekirdağ’da işçi servisi kazası: 11 yaralı

İHA İHA
12.08.2024 10:43
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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde işçi taşıyan bir servis midibüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Çukuryurt Mahallesi Kavşağı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, H.C.A.’nın kullandığı 02 KP 517 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta geçerek, fabrika işçilerini taşıyan E.Y. yönetimindeki 59 S 4159 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yatarak devrildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yatan midibüste yaralanan 11 kişi, Saray ve Çerkezköy Devlet Hastaneleri’nde tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü H.C.A. ise kazayı yara almadan atlatırken, gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Tekirdağ

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