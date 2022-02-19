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Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi gözaltına alındı

19.02.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da ışıklı tabelaları kıran kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrik direklerine asılı ışıklı tabelaları taşla kıran kişi gözaltına alındı.

Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi'nde sokak aydınlatma lambalarının bağlı olduğu direklere belediye tarafından asılan Atatürk fotoğraflı ışıklı tabelaları taş atarak kıran kişiyi fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyerek, tabelalara zarar veren şüphelinin U.A olduğunu belirledi.

Ekiplerce evinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kırık tabelalar belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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