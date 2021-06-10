Tekirdağ'da kağıt toplayıcıları ve hayvanlar zarar görmemesi için kullanılmış jiletler kaynağında toplanacak

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediyesi tarafından kullanılmış jiletleri yerinde toplamak amacıyla ilçedeki berber ve kuaförlere atık jilet kutusu dağıtıldı.

Belediyenin Sıfır Atık Müdürlüğünce yönetmelik gereği sürdürülen çalışmalar kapsamında 50 esnafa atık jilet toplama kutusu verildi.

Dağıtıma Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de katıldı.

Belediye ekipleri berber ve kuaförlerde biriken atık jiletleri periyodik aralıklarla toplayacak.

Belediye Başkanı Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanılan jiletlerin sokak hayvanlarına ve çöp toplayıcılarına zarar vermemesi için geri dönüşüm kampanyası başlattıklarını söyledi.

Çetin, jiletleri kaynağından toplayacaklarını ifade ederek, "Belediyemizin dağıtımını sağladığı jilet atık kutuları ile kaynağında ayrı toplanan jilet atıkları ekiplerimizce alınarak geri dönüşüme kazandırılacak, çöpe atılması engellenmiş olacaktır. Geri dönüşüm kampanyamız sayesinde kağıt toplayıcılara ve sokak hayvanlarına zarar veren kesiciler çöpten bertaraf edilmiş olacak." dedi.

