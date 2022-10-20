Tekirdağ'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36) hayatını kaybetti.

Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı Eken Kışlası'nda görevli olan Koyuncu aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine kışlaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koyuncu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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