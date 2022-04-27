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Tekirdağ'da kanolaların sarıya boyadığı tarlalar fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

27.04.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kanolaların sarıya boyadığı tarlalar fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünün tarlalar, fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak kullanılıyor.

Baharın gelişiyle çiçek açan kanolalar, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kanola tarlaları fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo oldu.

Kentte yaşayanlar ve Tekirdağ-İstanbul yolunu kullanan vatandaşlar kanola tarlarında durup fotoğraf çekiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, kanola tarlalarının kente adeta "sarı bahar" yaşattığını söyledi.

Tekirdağ'ın her yönüyle insanları kendine çektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Sarı tarlalar eşsiz manzaralar sunuyor. Bu güzellikleri gören vatandaşlar da fotoğraf çektirerek güzel anı oluşturuyor. Fotoğraf tutkunları bu güzellikleri karelerine yansıtıyor. Herkesin gelip bu güzelliği görmesi gerek." dedi.

Arkadaşlarıyla kanola tarlasına fotoğraf çekilmeye gelen Büşra Zeybek de salgının etkisini kaybetmesiyle kendilerini doğaya attıklarını belirterek, "Bu sarı tarlalarda fotoğraf çekiniyoruz. Güzel fotoğraflarının olmasını isteyenleri buraya davet ediyorum." diye konuştu.

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