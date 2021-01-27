YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Tekirdağ'da kar yağışı başladı

27.01.2021 08:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kar yağışı başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da kar yağışı başladı.

Kar nedeniyle kent merkezinin bir bölümü kısa sürede beyaza büründü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolların kapanma olasılığına karşı temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarırken, yolda kalan bazı araç sürücülerine de yardımcı oluyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:50
Sabah
08:18
Öğle
13:28
İkindi
16:03
Akşam
18:27
Yatsı
19:50

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Gılbaz Eczanesi
Suleymanpasa
Rodosto Eczanesi
Suleymanpasa
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Şen Eczanesi
Suleymanpasa
Karagöz Eczanesi
Kapakli
Betül Işık Eczanesi
Cerkezkoy
Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Tekirdağ'da 878 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı

Tekirdağ'da 878 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı

Ergene’de Covid-19 denetimleri sürüyor

Ergene’de Covid-19 denetimleri sürüyor

Aniden bastıran yağmura yakalandılar

Aniden bastıran yağmura yakalandılar

Aranan şüpheliler polis uygulamasına takıldı

Aranan şüpheliler polis uygulamasına takıldı

Yaşından çok suç kaydı var

Yaşından çok suç kaydı var

Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür etkisini sürdürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.