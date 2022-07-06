Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada birbirini bıçakla yaralayan karı koca hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir evde ikamet eden B.Ç. ile eşi D.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada karı koca yaralandı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı B.Ç. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne eşi D.Ç. ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

