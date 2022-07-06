YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı

Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı

06.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada birbirini bıçakla yaralayan karı koca hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir evde ikamet eden B.Ç. ile eşi D.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada karı koca yaralandı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı B.Ç. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne eşi D.Ç. ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da 422 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildiTekirdağ'da 422 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybettiTrabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti
Sivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ evli çift

Tekirdağ Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:37
Öğle
13:20
İkindi
17:19
Akşam
20:52
Yatsı
22:41
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı mülteciyle kaçarak ailesini terk etmişti! İsyan etti

Ukraynalı mülteciyle kaçarak ailesini terk etmişti! İsyan etti

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevdiklerinin gözleri önünde 20 m yükseklikten boşluğa süzüldü!

Sevdiklerinin gözleri önünde 20 m yükseklikten boşluğa süzüldü!

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar!

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.