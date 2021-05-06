Tekirdağ'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası uygulandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza yazıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 5 kişinin kumar oynadığını, 4 kişinin ise Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.
Ekipler, 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza uyguladı. Masada bulunan 600 lira ile oyun kağıdı ve pullara da el konuldu.
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