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Tekirdağ'da misafir edilen depremzedelere hakaret eden 2 kişi tutuklandı

23.05.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da, misafir edilen depremzedelerin kaldığı otele gelerek kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan P.T. (40) isimli kadın ve M.A. (64) otele giderek misafir edilen depremzedelerle tartıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Depremzedelere hakaret ettikleri iddiasıyla P.T. ve M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin otele gelişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakarete uğrayan 2 depremzedenin otelden ayrılarak memleketleri Hatay'a döndükleri öğrenildi.

Otel işletmecisi Serkan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Tekirdağ'ın bu tür olaylarda gündeme gelmesinin üzücü olduğunu ifade ederek, "Akşam olay olduğu sırada dışarıdaydım. Telefonla aradılar olayı anlattılar hemen otele geldim. Geldiğimde iki vatandaş, biri bay biri bayan burada depremzede vatandaşlarımıza küfür ediyordu, hakaret ediyordu. Hemen onları dışarıya çıkarttım. Biraz zorladı beni, dışarı çıkarttık sonra jandarmayı aradık. Jandarma 2 dakika içerisinde buraya geldi, bunlara müdahale etti, etkisiz hale getirdi." dedi.

GEÇEN HAFTADA OLUMSUZ DURUM YAŞAMIŞLARDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası 50 kişinin barınması için Kumbağ Turizm İşletmeleri AŞ ile Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme imzalanmış, sözleşmeye göre, depremzedelerin 13 Şubat-13 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan dönemde tesiste kalmaları öngörülmüştü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal’ın imzasını taşıyan 16 Mayıs 2023 tarihli yazıda, afetzedelere yönelik geçici konaklama hizmetinin 21 Mayıs 2023 tarihinde sonlandırılmasına karar verildiği belirtilerek, AFAD tarafından gerekli işlemlerin yapılması istenmişti.

Gelişmelerin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer imzası ile Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle barınma ihtiyacı duyan afetzedelerin Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otelde masraflarının bugüne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisinin alındığı ifade edilmiş, depremzedelerin milletin ve devletin emaneti olduğu belirtilen yazıda, "Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması" istenmişti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise "İlimize gelen depremzede kardeşlerimizin beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 5 milyon TL’lik limit sebebiyle öngörülen süre erken dolmuştur. Depremzede misafirlerimizin konaklama yerlerinin değiştirilmesine ilişkin konu, bu limitlere mayıs ayı itibarıyla ulaşıldığı ve yapılan sözleşme bedelinin tamamlanması sebebiyle Valilik ve AFAD’a bilgi verilerek ve koordineli bir şekilde otellerden AFAD’ın konaklama tesislerine nakledilecek olmasından ibarettir." ifadesine yer verilmişti.

Tekirdağ Valiliği de AFAD ve diğer kurumlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerin yanında olunacağı ifade edilerek, afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanmaya devam edileceği vurgulanmıştı.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:09
Akşam
20:34
Yatsı
22:17

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

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