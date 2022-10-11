Tekirdağ'da motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde bir motosikleti çalmaya çalışan M.U, A.T. ve M.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.U. ve A.T. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

