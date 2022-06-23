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Tekirdağ'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

23.06.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı kimliklerle ofis kiralayan ve kendilerini galerici, emlakçı olarak tanıtarak bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla E.K. (45), B.T. (42), F.A. (38) ve M.A'yı (22) İstanbul'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde 21 bin 155 lira, 2 bin 100 dolar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Tekirdağ

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