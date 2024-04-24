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Tekirdağ'da öğrenci ve velilerinden oluşan halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu

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24.04.2024 13:41
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ilkokulun öğrenci ve velilerinden oluşan halk oyunları ekibi zeybek oynadı.

Sanayiciler İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ve velileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sunmak üzere zeybek öğrenmeye birkaç ay öncesinde başladı.

"Annem, babam ve ben zeybek oynuyoruz Atam" projesi kapsamında sınıf öğretmenleri Işıl Özduran ve Özden Özduran tarafından ekip provalarla hazırlandı.

Anne, baba ve çocuklarından oluşan zeybek ekibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları gösterilerini dün hava muhalefeti nedeniyle sunamadı.

Okul bahçesinde bugün düzenlenen kutlama programında sunulan zeybek gösterisi izleyenlerden beğeni aldı.

Halk oyunları ekibi daha sonra farklı yörelerden de gösteriler sundu.

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