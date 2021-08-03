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Tekirdağ'da ormanlık alanlar yangına karşı havadan ve karadan kontrol ediliyor

03.08.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da ormanlık alanlar yangına karşı havadan ve karadan kontrol ediliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlar, yangına karşı havadan ve karadan denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine yakın mesafedeki Kazak Gölü mesire alanında bulunan vatandaşları, ormanlık alanda mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyardı.

Araçlardan anons yapan ekipler, vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olmasını istedi.

Ekipler, bölgede drone ile havadan denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin, özellikle sıcak havalar bitene kadar devam edeceği bildirildi.

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