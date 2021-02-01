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Tekirdağ'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

01.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hasan Y'nin kullandığı 22 UL 830 plakalı kamyonet, Karabezirgan Mahallesi Kavşağı'nda Selami B'nin kullandığı 59 ES 999 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar tarlaya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından itfaiye ekipleri sürücüleri ve kamyonetteki Hüseyin P. ile Uğur D'yi sıkıştıkları yerden çıkarttı.

Otomobilde bulunan Azize Cihan ve Zuhal Bandur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Hasan Y, Selami B, Hüseyin P. ve Uğur D, 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cihan ve Bandur'un cesetleri ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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