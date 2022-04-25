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Tekirdağ'da planktonların çoğalmasıyla deniz suyunun yer yer rengi değişti

25.04.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da planktonların çoğalmasıyla deniz suyunun yer yer rengi değişti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (Sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlılar topluluğu) çoğalması deniz suyu renginin yer yer turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalmasının her yıl nisan ve mayıs aylarında yaşandığını söyledi.

Denizde mevsimsel değişim yaşandığını belirten Tecer, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Planktonlar uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi renklere dönüşebilir." dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da plankton çoğalmasının mevsimsel olarak zaman zaman yaşandığını endişe edilecek bir durum bulunmadığını ifade etti.

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