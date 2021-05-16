Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış zamanla etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri kısıtlamadan muaf olan sürücüleri, su birikintisi oluşan yollarda dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca etkili olması bekleniyor.



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