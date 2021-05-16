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Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

16.05.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış zamanla etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri kısıtlamadan muaf olan sürücüleri, su birikintisi oluşan yollarda dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazar

İmsak
03:57
Sabah
05:44
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:28
Yatsı
22:07

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Pazar

Doğa Eczanesi
Suleymanpasa
Ekin Çetinkaya Eczanesi
Suleymanpasa
Süleymanpaşa Eczanesi
Suleymanpasa
Yeni Eczanesi
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