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Tekirdağ'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

28.12.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslere silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Operasyonda çeşitli çap ve markalarda 23 ruhsatsız tabanca, 178 tabanca fişeği, 13 bin 600 liralık sahte banknot, iki av tüfeği ve 60 av tüfeği fişeği ile çok miktarda silah aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O, U.Ç, B.T, M.S, A.T. ve S.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silah ticareti" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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