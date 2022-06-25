Tekirdağ'da silahlı ve sopalı kavgada 2'si polis 10 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2'si polis 10 kişi yaralandı.

Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis havaya ateş ederek grubu dağıtmaya çalıştı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 2'si polis 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavganın yaşandığı sokakta 7 tabanca, bıçak ve 5 beyzbol sopası ele geçirdi, 20 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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