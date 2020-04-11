YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.04.2020 00:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

TEKİRDAĞ (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Tekirdağ'da sokakların boşaldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından özellikle Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri ile kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, evlerine döndü.

Polis ekipleri yasağın başlamasının ardından sokak ve caddelerde denetim yaptı.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sokağa çıkma yasağı Tekirdağ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem

Mesire alanlarının girişinde demir dubalı önlem

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Tokat’ta, vatandaşa 2 milyonluk destek verilecek

Tokat’ta, vatandaşa 2 milyonluk destek verilecek

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:30
Öğle
13:16
İkindi
16:56
Akşam
19:52
Yatsı
21:16

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
Umut Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Taşkın Eczanesi
Malkara
Üzmezoğlu Eczanesi
Suleymanpasa
Melike Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yoldan çıkan süt tankeri şarampole düştü

Yoldan çıkan süt tankeri şarampole düştü

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Ev Ve Traktör Yanınca Büyük Acı Yaşadılar

Ev Ve Traktör Yanınca Büyük Acı Yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.