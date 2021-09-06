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Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 212 sikke ve obje ele geçirildi

06.09.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 212 sikke ve obje ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 212 sikke ve obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Kumbağ Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler şüpheli A.K. ve F.K. üzerinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan 212 sikke ve obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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