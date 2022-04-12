Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Hüseyin Sırplıoğlu (60) ile E.B. (17) Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta küfür nedeniyle tartıştı.

Ardından evine gidip tüfek getiren E.B, Sırplıoğlu'na ateş etti.

Ağır yaralanan Sırplıoğlu, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sırplıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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