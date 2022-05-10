YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.05.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif Bektaş yönetimindeki 59 FC 081 plakalı otomobil, Alpullu-Malkara çevre yolunda Necati Ç'nin kullandığı 16 ASC 238 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Serdar Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bektaş, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü Necati Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıKartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandıAydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:50
Öğle
13:11
İkindi
17:05
Akşam
20:23
Yatsı
22:00
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Ölümden başka her derde deva"

"Ölümden başka her derde deva"

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.