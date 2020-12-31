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Tekirdağ'da "Türk Müziği Saz Eserleri Konseri" internet üzerinden canlı yayınlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 31.12.2020 18:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da "Türk Müziği Saz Eserleri Konseri" internet üzerinden canlı yayınlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarınca düzenlenen "Türk Müziği Saz Eseri Konseri" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirildi.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konser, salgın nedeniyle üniversitenin kanalı NKÜTV'den canlı yayınlandı.

Farklı formların yer aldığı repertuarın icra edildiği konserin solistliğini NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Arda Göksu ud ile gerçekleştirirken, kemanda Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Haluk Bükülmez, ritimde Öğretim Görevlisi Ali Gündeşli yer aldı. Konserin sunuculuğunu ise Konservatuvar Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Merve Nur Kaptan yaptı.

Klasik Türk Müziği'nin seçkin saz eserlerinin sunulduğu konser ilgi gördü.

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