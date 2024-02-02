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Tekirdağ'da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında etkinlikler düzenlenecek

AA AA
02.02.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Türkiye ve Macaristan arasında 2024'ün karşılıklı kültür yılı ilan edilmesi kapsamında kentte yıl boyu etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Hacıoğlu, AA muhabirine, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2024'ün Türkiye ve Macaristan'da karşılıklı kültür yılı olarak kutlanacağını anımsattı.

Yıl boyunca bu kapsamda Tekirdağ'da çeşitli etkinlikler düzenleneceğine işaret eden Hacıoğlu, "İlk etkinlik 12-14 Şubat'ta gerçekleşecek. 'Sınırların Ötesinde Macar Çağdaş Sanatına Bir Bakış' adıyla 5 Macar ressamın eserlerin yer aldığı resim sergisi açılacak. Akabinde bu ressamların katılacağı bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. 14 Şubat'ta da Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisemizde resim bölümü öğrencileriyle beraber Macar ressamalar bir atölye çalışması gerçekleştirilecek." dedi.

TEMA: "YÜZYILIN DOSTLUĞU VE KARDEŞLİĞİ"

Hacıoğlu, Türk-Macar yılının ana temasının "Yüzyılın dostluğu ve kardeşliği" üzerine kurulduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'ın Macarlar için önemli şehirlerden birisi olduğunu aktaran Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Amacımız bizim sanatımızın ve kültürümüzün Macaristan'da Macar sanatı ve kültürünün de Türkiye'de çeşitli etkinliklerle tanımlanmalarını ve bilinirliğini artırmak olacaktır. Tekirdağ'daki fotoğraf derneğiyle beraber Tekirdağ'daki Macar anıtlarının fotoğraflarını çekiyoruz. Fotoğraflar Uluslararası Kiraz Festivali'nde belirlenen Macar Günü'nde sergiyle halkımızın beğenisine sunulacak. Bu sergi daha sonra da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Yunus Emre Enstitüsünde Macarların takdirine sunulacak."

Hacıoğlu, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan program kapsamında da öğrencilerin her hafta Macar Prensi II. Frenc Rakoczi'nin yaşadığı Tekirdağ Rakoczi Müzesi'ne ziyaret gerçekleştireceğini, Kültür Sanat Akademisi'nin de Macar halk dansları gösterisi sunup, Macar müzikleri konseri vereceğini aktardı.

Türkiye ve Macaristan arasında karşılıklı kültür yılı ilan edilmesinin turizme de olumlu yansıması olacağını belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yani buralarda yapılacak olan etkinliklerle Macarların buraya olan ilgisini, orada yapılacak olan etkililerle de Türklerin oraya olan ilgisini arttırmak niyetindeyiz. Bildiğiniz gibi bizde Rakoczi Müzesi var. Bizim için Selanik'teki Atatürk Evi nasıl bir öneme haizse buradaki Rakoczi Müzesi de Macarlar için o öneme sahip.

Bizim için Atatürk ne kadar önemliyse onlar açısından da Rakoczi o kadar önemli. Biz bu iki lider kişiliği, bu iki devlet adamını haklarımız arasında tanınırlık ve bilinirlik olarak arttırmak istiyoruz. Rakoczi Müzesi'nin ziyaretçi sayısını bu yıl 15 binlere çıkma hedefindeyiz. Çalışmalarımızı, tanıtma faaliyetlerimizi bu yönde yürüteceğiz."

TEKİRDAĞ'IN MACARLAR İÇİN ÖNEMİ

Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı Macar ayaklanmasının lideri II. Frenc Rakoczi, beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarılı olamadı.

Başarısızlığı nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Rakoczi, Osmanlı'ya misafir oldu ve 1735 yılından ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle yaşadı.

Macar hükümetince 1932'de müzeye dönüştürülen Barbaros Caddesi'ndeki evi, çok sayıda Macar'ın yanı sıra yerli turistler de ziyaret ediyor.

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