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Tekirdağ'da uluslararası öğrenciler "Anneler gününe" özel klip çekti

09.05.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uluslararası öğrenciler "Anneler gününe" özel klip çekti

Tekirdağ'da uluslararası öğrenciler "Anneler gününe" özel klip çekti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da eğitim gören uluslararası öğrenciler, Anneler Günü dolayısıyla video klip hazırladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) öğrenim gören başta Balkanlar ve Orta Asya Türk Cumhuriyeti ülkeleri olmak üzere Rusya, Ukrayna, Çin, Japonya, Somali, Cezayir, Portekiz ve Tunuslu öğrenciler bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.

Özgür, uluslararası öğrencilerinde anneler gününde anlamlı bir video hazırladıklarını belirterek, "Üniversitemizde Balkanlar, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Rusya, Ukrayna, Çin, Japonya, Somali, Cezayir, Tunus'tan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz kendilerince hazırladıkları notlarla bütün annelerin anneler gününü kutladı. Bu anlamlı klipin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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