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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı

23.11.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilde 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Muratlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Arzulu Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 3 kilo 150 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 10 gram eroin ele geçirildi.

Otomobilde bulunan S.İ.M, E.Ç. ve E.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Tekirdağ Muratlı uyuşturucu jandarma

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