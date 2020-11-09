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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde polis noktasından kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı.Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde emniyet ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde polis noktasından kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktı.
Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde emniyet ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Ekiplerce Karadeğirmen Kavşağında Yol Uygulaması sırasında Malkara İlçesi istikametinden geldiği görülen 59 SF 205 plaka araç uygulama noktasına girmeden hızla uzaklaşmaya başladı. Bahse konu araç fiziki takibe alınarak, İstiklal Mahallesi bir cadde üzerinde durduruldu. Durdurulan araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada bonzai maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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