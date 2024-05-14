Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda bir iş yerinde ve otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada; 517 uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 450 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan K.A., E.A. ve S.D. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.







