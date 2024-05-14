YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İHA İHA
14.05.2024 10:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda bir iş yerinde ve otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada; 517 uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 450 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan K.A., E.A. ve S.D. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşkale’ye kış geri geldiAşkale’ye kış geri geldi
Kaçan vagon liman kapılarını patlattı: O anlar kameradaKaçan vagon liman kapılarını patlattı: O anlar kamerada
Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörü iki kişi tutuklandıArtvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörü iki kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Mayıs Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:46
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:27
Yatsı
22:05
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.