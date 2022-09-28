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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

28.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 9,2 kilogram esrar, 1850 gram kök kenevir, 38,8 gram kenevir tohumu ve esrar yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.C, O.N, S.K. ve M.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Tekirdağ Muratlı uyuşturucu operasyon

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