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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

AA AA
19.01.2024 10:52 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adresler ve bazı araçlardaki aramalarda, 610 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo bonzai, 200 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 395 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu emniyet

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