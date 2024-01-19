Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adresler ve bazı araçlardaki aramalarda, 610 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo bonzai, 200 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 395 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

