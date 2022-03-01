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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

01.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir soruşturma dosyası kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.E, M.E. ve S.E'nin adreslerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 3 gram eroin, 8 gram esrar, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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