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Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hapla yakalanan kişi tutuklandı

14.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hapla yakalanan kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, üzerinde 301 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Zanlı E.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine dün çalışma başlatmış, Sultanköy kavşağında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurmuştu.

Takside yolcu olarak bulunan E.K'nin üzerinde yapılan aramada, 301 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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