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Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

14.01.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu.

Camiatik Mahallesi Metin İlgün Sokak'ta bir apartmanın önünde yerde hareketsiz yatan birini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Türkmenistan uyruklu Allanur Italmazov (31) ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Italmazov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Italmazov'u mahalleye bıraktıktan sonra ayrılmak isteyen ancak mahalle sakinlerince gitmesine izin verilmediği öğrenilen taksi şoförü ile Italmazov'un 3 arkadaşını gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

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