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Tekirdağ'da yaklaşık 5 bin kişi birlikte iftar yaptı

21.04.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yaklaşık 5 bin kişi birlikte iftar yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" programında yaklaşık 5 bin kişi iftarda bir araya geldi.

Değirmenaltı Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Yüksel, yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen iftarlarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

İftar sofralarının insanları bir araya getirdiğini ve birlik, beraberlik için önemli olduğunu belirten Yüksel, "Salgın sonrası yeniden çok kalabalık katılımlı, binlerce kişinin olduğu iftarlarımız oluyor. Sağ olsun vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. Ramazanın bereketini yaşamaya devam ediyoruz. Ramazanın sonuna kadar 100 bin kişiyle gönül sofralarında buluşmak istiyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Ekrem Taşkıran da iftar programları ile ramazanın manevi huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, belediye başkan yardımcıları da katıldı.

İftardan sonra Hacivat-Karagöz gösterisinin ardından, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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