YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da yoğun sis kara ve deniz ulaşımını etkiledi

Tekirdağ'da yoğun sis kara ve deniz ulaşımını etkiledi

21.03.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü. Polis ekipleri trafikte olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Hava sıcaklığının 8 derece, nemin ise yüzde 90 olduğu kentte sisin öğle saatlerinde sıcaklığın artmasıyla kalkacağı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da doktor ve mühendislerden oluşan korodan depremzedelere moral konseriTekirdağ'da doktor ve mühendislerden oluşan korodan depremzedelere moral konseri
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyorTokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandıÇorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz sis yol

Tekirdağ Namaz Vakitleri 21 Mart Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:06
Öğle
13:22
İkindi
16:47
Akşam
19:29
Yatsı
20:49
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.