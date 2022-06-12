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Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

12.06.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

G.A'nın kullandığı 26 NR 387 plakalı otomobil Beyazköy mevkisinde önce emniyet şeridinde bekleyen H.Ö. idaresindeki 34 JP 1549 plakalı otobüse, ardından Tekirdağ istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki 59 DV 677 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 26 NR 387 plakalı otomobilde bulunan E. D'nin (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar G.A. ve S.G. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. E.D'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İstanbul-Tekirdağ yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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