Tekirdağ'daki "Heraion-Teikhos Antik Kenti" turizme kazandırılacak

Pro. Dr. Atik, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Karaevli Mahallesi'ndeki Hera'nın Şehri'nde 2000 yılından bu yana kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Milattan Önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Hera'nın Şehri'nde Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Atik, "Kazılardan önce Traklarla ilgili bilgi sahibi değildim. 2000 yılında bir hocamız ve o zamanki müze müdürümüz bana gelerek kazı çalışması yapmam için teklifte bulundu. Kısa sürede projemizi tamamlayıp o yıl içinde kazıya başladık." dedi.

Atik, Trakların, Yunan tarihçi ve antik yazar Herodot'a göre Hindulardan sonra dünyadaki en kalabalık halk olarak bilindiğini aktardı.

Traklar'ın tarih boyunca farklı ülkelere göç ettiğini anlatan Atik, "Bizim topraklarımıza geldiğinde Traklar, burasının bereketli topraklar olduğunu görüyor. Devlet kurmasalar da buraya yerleştiklerini ve hatta Marmara Denizi'nin Trak denizi olarak anılmaya başladığını görüyoruz. Antik kentteki kazılar çok önemli. Bizim antik kentte bulunan kalıntılar başka yerlerde henüz bulunmadı. Çünkü bunlar Traklar'a özgü buluntular." diye konuştu.

Atik, kazılardan ortaya çıkarılan buluntular ve antik yazarların yazılarından elde edilen verilere göre Traklar'ın dikenli deniz salyangozundan ilaç ürettiğini belirtti.

Atik, antik kentteki kazıları 12 aya yaymak istediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşerek burayı ören yeri yapmak için gerekli izinleri aldık. Ören yeri projesi için üç canlandırma yapmayı düşünüyoruz. Mezarın yarı açık canlandırması, ilaç fırınının bir canlandırması ve kentin girişindeki tümülüs şeklindeki yapının canlandırılması. Bu canlandırmaların için Traklar'ı anlatan animasyonlar olsun istiyoruz. Kentin ortasında da Trak kralının canlandırması olsun. Bu canlandırmaları yaparak antik kenti turizme kazandırmak istiyoruz."

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka da Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan antik kentlere sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Türk tarihinin anlaşılması için medeniyetlerin ortaya çıkartılması gerektiğini vurgulayan Dodurka, "Trakların Türklerle bağlantılarını ortaya koyabilirsek, bunlar Avrupa tarihini değiştirecek kadar kıymetli bulgular olacaktır. Trakya da aynı Anadolu gibi birçok medeniyeti misafir etmiş. Osmanlı medeniyetinden sonra da en fazla Trak medeniyetinin eserleri günümüze gelmiş. Trakya'ya adını veren medeniyetin adının Traklar olması bile bu kazıların önemini çok iyi anlatıyor. Çünkü tek Trak kazısı Karaevli altında yapılıyor." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de toplantıda konuşma yaptı.

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

