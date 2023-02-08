Tekirdağ'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ve İl Müftülüğü çalışanlarından oluşan 300 kişilik ekip bölgeye gitmek için yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını, itfaiye arama kurtarma ekibinde görevli 15 kişinin çalışmalara destek olacağını belirtti.

Ayrıca, 135 kişilik AKUB ekibi de enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD koordinatörlüğünde bölgeye hareket etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, özverileri dolayısıyla AKUB ekibine teşekkür ederek, hayırlı yolculuklar diledi.

İl Müftülüğünde görevli 150 kişi de arama kurtarma çalışmalarına destek için deprem bölgesine uğurlandı.

