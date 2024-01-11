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Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın için ara verildi

11.01.2024 07:53 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemizdeki resmi ve özel tüm okullarımızda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde 11 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle, Şarköy ve Malkara ilçelerimizde 11 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Süleymanpaşa ilçesinde engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi kullanıldı.

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Tekirdağ okul kar tatil

Tekirdağ Namaz Vakitleri 11 Ocak Perşembe

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