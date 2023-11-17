Tekirdağ'ın su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 8'e düştü

Süleymanpaşa ilçesine içme suyu sağlayan Naip Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 33 olan doluluk oranı yüzde 8'e düştü.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Turhan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerdeki yağışların barajlara çok fazla etkisinin olmadığını söyledi.

Kentte bu yıl mevsim normallerinin altında yağış olması ve iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde kuraklık yaşandığını ifade eden Toprak, şöyle dedi:

"Buna bağlı olarak yaz mevsiminde sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımızda da çok fazla su kullanımı olmakta ve dolayısıyla su kaynaklarımızda yetersizlik ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda yağış ortalamalarının altında bir yağış alıyoruz. Dolayısıyla barajlarımızda ve yüzeysel su kaynaklarımızda çok yüksek düzeyde azalmalar yaşandı."

Toprak, kentteki kuyularda her yıl 2 metreye varan düşüşler olduğunu aktararak, bazı ilçelerde su sorunu yaşanmaya başladığını dile getirdi.

Naip Barajı'nın su seviyesinin düşmeye devam ettiğini belirten Toprak, şunları kaydetti:

"O nedenle günlük olarak 8 bin 500 metreküp su alabiliyoruz ilçemize. Bu da yeterli gelmemekte ve mahallelerimizin bazı kısımlarında özellikle üst kısımlarında günlük olarak bazı saatlerde su yetersizliği ve basınç düşüklüğüne vesile olmaktadır. Naip Barajı'ndan su alamadığımız için dengeli bir şekilde ilçenin tamamına su vermemiz şu an için hemen hemen imkansız hale gelmiştir. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış, tasarruf beklemekteyiz. Halı yıkama, araç yıkama, sokak temizliği, çim ve bahçe sulama tarzında ki faaliyetlerin tamamen bırakılması bunun yanında diğer ihtiyaçlarımızın da önemli ölçüde tasarruflu bir şekilde karşılanması önem arz etmektedir."

Toprak, Naip Barajı'nda doluluk 2021 yılında yüzde 43, 2022'de yüzde 33 iken, 2023'te yüzde 8 seviyelerine düştüğünü ifade etti.

