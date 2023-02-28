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Tekirdağlı balıkçılar depremzedeler için "vira bismillah" dedi

28.02.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağlı balıkçılar, avladıkları balıkların satışından elde edilen parayı, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, depremzedelere destek için sabah denize açıldı.

Bir süre avlanan balıkçılar daha sonra limana dönerek balıkları satışa hazır hale getirdi. Balıkçı barınağında düzenlenen mezatta balıkçıların avladığı balıklar depremzedelere destek için satışa sunuldu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da mezattaki açık artırmaya destek oldu.

Mezatta elde edilen gelir, depremzedelere ulaştırılması için Tekirdağ Valiliğine teslim edilecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, balıkçıların depremzedelere destek olmak amacıyla denize açıldığını söyledi.

Ülkenin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Pehlivanoğlu, "Depremzede vatandaşlarımıza nasıl destek olabiliriz diye düşündük ve böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bugün balıkçı arkadaşlarımız tuttukları bütün balıkları depremzedeler için bağışladı. Bize destek olan Valimize de teşekkür ederiz. Yaklaşık 100 bin lira kadar da bir para topladık. Bu parayı da Valilğimize teslim edeceğiz. Rabbim bir daha ülkemize böyle şeyler yaşatmasın inşallah." dedi.

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Balıkçı Tekirdağ bağış

Tekirdağ Namaz Vakitleri 28 Şubat Salı

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