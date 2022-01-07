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Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

07.01.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaşayan müzisyen Ahmet Çelik, Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı.

Bursa'ya gezmeye giden Çelik, Uludağ'da 2-3 saatlik eğitim aldıktan sonra kayak yapmaya başladı.

Çelik, ardından kayarken davul da çaldı.

Sosyal medyada paylaştığı video ilgi gören Çelik, AA muhabirine, davul çalmayı çok sevdiğini söyledi.

Daha önce paraşütle atlarken ve suyun altında da davul çaldığını belirten Çelik, "Amacım insanlara davul çalmayı sevdirmek. Mesleğimle ilgili ilkleri başarmayı gerçekten çok seviyorum. Aslında müziğin ana yapı taşı ritimdir. Bunu çok önemsiyorum. Kayak yapıp davul çalarken kendime inanılmaz güvenim vardı." dedi.

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