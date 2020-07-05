YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak

Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.07.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bürokrasinin azaltılması ve denizlerin korunmasında daha hızlı hareket edilmesini hedefleyen Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) toplantısında teknelerde oluşacak atıkların belirlenen balıkçı barınaklarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacağını dile getirildi.Denizlerin korunması amacıyla hazırlanan projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak

Bürokrasinin azaltılması ve denizlerin korunmasında daha hızlı hareket edilmesini hedefleyen Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) toplantısında teknelerde oluşacak atıkların belirlenen balıkçı barınaklarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacağını dile getirildi.
Denizlerin korunması amacıyla hazırlanan projeler bir bir hayata geçiriliyor. Bürokrasinin azaltılması ve daha hızlı hareket edilebilmesi amacıyla Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) ve Mavi Kart Sistemi (MKS) tek bir çatı altında toplanarak Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) hayata geçirildi. Özellikle sahada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla oluşturulan sistemle elektronik ortamda veri girişinin ve kontrolünün sağlanması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konan Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) kapsamında Kocaeli’de bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. DAU’nun Kocaeli’de uygulanmasını içeren toplantıya Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İZAYDAŞ yetkilileri, Kocaeli’de faaliyet gösteren balıkçılıkla ilgili kooperatif, barınak ve derneklerin yöneticileri katıldı.
Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Birol Balcı, 150 GRT’nun altındaki tanker ile 400 GRT’nun altındaki motorlu tekne sahiplerinin sisteme kaydının yapılarak birer Mavi Kart Numarası’nın verileceğini vurguladı. Teknelerden toplanan atıkların miktarının Mavi Kart Sistemine işleneceğini belirten Balcı, yapılacak denetimlerde ibraz etmek üzere Atık Transfer Formları’nın yine sistem üzerinden düzenleneceğini kaydetti. Öte yandan Balcı, teknelerde oluşacak atıkların belirlenen balıkçı barınaklarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacağını dile getirdi.

Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya geldi

Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Seferihisar’da lavanta hasadı heyecanı

Seferihisar’da lavanta hasadı heyecanı

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:30

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Alcan Eczanesi
Golcuk
Beylik Eczanesi
Gebze
Seymen Eczanesi
Golcuk
Ersin Eczanesi
Basiskele
Fatih Eczanesi
Derince
İlim Eczanesi
Izmit
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.